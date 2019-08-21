Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблениями гимна России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал на территории России два сайта - zapretno.info и nv.ua, содержащие оскорбительный контент в адрес гимна РФ. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ведомства.

"19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации <...> оскорбляющей государственный гимн Российской Федерации. Согласно пояснениям Центра противодействия экстремизму Главного управления Министерства внутренних дел РФ, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним. В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации. Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России", - поясняется в сообщении.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года. В частности, согласно документу, будет блокироваться информация, выражающая неуважение к официальным государственным символам РФ, а также Конституции РФ. РФ. В случае нарушения закона в первый раз штраф может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении его размер возрастет до 100-200 тыс. рублей, а если правонарушение совершается более двух раз, то нарушителю грозит штраф в размере 200-300 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.