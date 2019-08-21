Медведев отметил потенциал использования мобильных медкомплексов для отдаленных районов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил положительный опыт использования мобильных медицинских комплексов в регионах страны.

"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы используются в регионах", - сказал глава правительства в среду на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. "Действительно, для людей зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо - современное оборудование приходит непосредственно в деревню, возможность диагностики, да и просто проведения медицинских процедур, гораздо более высокая", - отметил Медведев.

Глава Новгородской области доложил, что в рамках государственно-частного партнерства в регионе сейчас сформированы две такие мобильные поликлиники, которые ездят по отдаленным районам, а будет четыре "<…> Взяли большую фуру, в нее уместилось семь врачебных кабинетов. Это не ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], а небольшая полноценная поликлиника на колесах", - сказал Никитин.

Он отметил, что для Новгородской области, где самая большая доля пожилого населения по сравнению с другими регионами страны, тема здравоохранения является самой чувствительной. "[Мы] создали программу по пропаганде здорового образа жизни - "12 месяцев здоровья". Каждый месяц во всех медийных источниках, в школах проходят лекции по ЗОЖ [здоровому образу жизни]. Это помогает, люди начинают заботиться о своем здоровье", - сказал губернатор. Медведев, в свою очередь, заметил, что "лекции по ЗОЖ - это, конечно, звучит красиво, но главное, чтобы люди занимались своим здоровьем, а не просто лекции слушали по поводу здорового образа жизни".

Никитин рассказал также о совместном с "Почтой России" проекте для самых малонаселенных территорий Новгородской области, в рамках которого почтальоны прошли с анкетой Минздрава по деревням. "Бабушки и дедушки заполнили, и мы нашли порядка 10% людей (из тех, кто заполнил анкету - прим. ТАСС), которых точно нужно было быстро обследовать", - сказал губернатор. "Это неплохо, правда, - оценил Медведев. - Почтальоны просто прошли - они же знают людей, которые живут в конкретной деревне. Лучше них никто не знает".

Строительство школ

Премьер также обратил внимание губернатора Новгородской области на необходимость продолжения строительства школ в регионе.

"Программу по школам, безусловно, нужно продолжить, поскольку, как вы справедливо сказали, очень долго ничего не строилось", - подчеркнул глава правительства на встрече с Никитиным.

Глава области напомнил, что именно по инициативе Медведева в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая с 1980-х годов школа.

"Когда вы приезжали к нам в регион, мы ее открывали - школу N36, - сказал он. - За два года дети из этой школы стали победителями национальных олимпиад по робототехнике, по VR (виртуальной реальности)". "Недавно по инициативе Министерства просвещения проводился федеральный открытый урок по цифровой экономике, дети рассказывали о своих успехах, а я вспоминал, что два года назад на месте школы был просто пустырь", - добавил Никитин. Он отметил, что с тех пор в Великом Новгороде построена еще одна школа, в ближайшее время появятся школы в Малой Вишере и в Боровичах.

"Параллельно с этим мы активно участвуем во всех проектах и конкурсах Минпросвещения по колледжам, - подчеркнул глава региона. - Шесть колледжей на сегодняшний день получили гранты - федеральное и областное софинансирование на обновление материальной базы. И на WorldSkills у нас в этом году было 10 медалистов". "Молодцы!" - отреагировал Медведев.