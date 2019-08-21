В регионах России увеличат расходы на школьное питание и сделают его вкуснее

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Российские регионы увеличат расходы на школьное питание в этом учебном году: в ряде субъектов планируют включить в меню больше горячих блюд, овощи, фрукты, а в Кемерове впервые повара воспользуются авторскими рецептами самих школьников. При этом большинство опрошенных ТАСС экспертов считают, что изменить систему питания в школах можно с помощью усиления контроля, новых стандартов и создания целевой государственной программы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев при осмотре столовой одной из школ в Ставрополе обратил внимание на школьное питание, подчеркнув, что оно должно быть качественным, здоровым и вкусным.

Расходы на школьное питание

Стоимость одного школьного завтрака или обеда в регионах варьируется в среднем от 35 до 140 рублей в зависимости от блюд. При этом практически во всех регионах предусмотрены бесплатные завтраки и обеды или компенсации затрат для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для школьников с ограниченными возможностями. Особое внимание в меню к горячим блюдам - "они крайне необходимы для школьников и более полезны", считает детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова. С ней согласен и сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области Филипп Варзумов, который также допускает, что в меню можно ориентироваться и на вкусы детей.

"На наш взгляд, питание должно быть легким и горячим. Нам ведь что важно? Чтобы во время учебного процесса ученик не был голоден. Большинство школьников желают получать в обед спагетти с котлетой или сосисками, кусок пиццы с чаем или соком, почему бы не удовлетворить их желание?", - заметил Варзумов.

Высокий уровень обеспеченности горячим питанием школьников отмечается в северных регионах России. К примеру, в Якутии он составляет примерно 98%, в Камчатском крае - свыше 80%. В меню входят различные супы, вторые блюда, в том числе из местной рыбы и оленины. При этом властям регионов ежегодно приходится увеличивать расходы на питание школьников. По данным пресс-службы правительства Камчатского края, в этом году на обеспечение льготников бесплатным школьным питанием будет направлено 300 млн рублей, что на 70 млн больше, чем в прошлом году.

Увеличить финансирование на организацию школьного питания планируется также в Ненецком автономном округе, Новгородской области, Кузбассе, а также в Еврейской автономной области (ЕАО), где, по данным управления по внутренней политике регионального правительства, невыполнение норм питания в среднем выше среднероссийских показателей в 1,5 раза. Так, в школах ЕАО не везде есть двухразовое горячее питание, в некоторых школах в меню отсутствуют овощи, фрукты, сливочное масло, молоко, занижается объем порций.

"В 2018 году на бесплатное питание выделялось около 6 млн рублей, по итогам 2019 года - около 10 млн рублей. Дальнейшее увеличение необходимо, чтобы уйти от ряда перечисленных проблем, задача по увеличению финансирования ставится и перед муниципалитетами", - сказали ТАСС в комитете образования правительства ЕАО.

Меню по рецептам школьников

Также в школах стараются перейти на единое меню, чтобы решить проблему, существующую в ряде регионов, когда для детей из малообеспеченных семей предоставляют более скудные блюда. Например, единый школьный ассортимент появится в Башкирии, в Новгородской области, также единый стандарт в организации питания школьников разрабатывают и в Адыгее. А в Кировской области с сентября решили ассортимент блюд публиковать на сайтах школ, рассказал ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

"С сентября на всех сайтах школ области будет публиковаться меню с составом блюд, чтобы родители могли дать рекомендацию детям, что им можно, а что нельзя съесть. Также будем практиковать систему замены блюд. К сентябрю должен быть разработан новый СанПиН, которым будет предусмотрена вариативность питания в школах", - добавил Шабардин.

Выбрать блюда могут и школьники Кемерова, где за закупки продуктов и разработку единого меню отвечает муниципальное предприятие "Школьное питание". Как рассказала ТАСС его директор Анастасия Панькова, в городе работает мобильное приложение, в котором родители и учащиеся в режиме онлайн могут пожаловаться или наоборот поблагодарить поваров, а также выбрать меню. Сейчас на выбор три комплекса - "Любимый", "Молочный" и "Сытный", их состав обновляется в зависимости от времени года. Например, осенью обязательно будут сливы, виноград, яблоки, а зимой - апельсины, также в меню включены кабачки и тыква.

Более того, в новом учебном году кемеровские школьники впервые смогут попробовать авторские блюда от своих одноклассников. В Кемерове провели конкурс рецептов и выбрали наиболее оригинальные, сытные и полезные. "Дети предложили хорошие блюда, начиная от котлет, заканчивая запеканкой с морковью и тыквой, кус-кус, салаты, мы в этом году обязательно отметим в меню авторство блюд. Напитки тоже очень вкусные и полезные мы придумали, например, с малиной и мятой, горячий шоколад в осеннем меню появится", - добавила Панькова, заметив, что цена комплексных школьных обедов останется невысокой - в пределах 60-70 рублей в день.

Кроме того, некоторые школы, например, в Новгородской области и Якутии, организуют свои приусадебные участки, на которых школьники сами выращивают овощи и фрукты. Благодаря этому удешевляется стоимость питания школьников, при этом в рационе всегда есть витамины и полезные продукты.

Нужна госпрограмма и контроль

Вместе с тем некоторые опрошенные в регионах эксперты отмечают наличие ряда сложностей в организации школьного питания, связанных с недостатком финансирования, устаревшим оборудованием пищеблоков, поставкой некачественных продуктов и нарушениями условий хранения. Так, эксперты из области здравоохранения и образования в Санкт-Петербурге предлагают усилить контроль за поставщиками продукции для школ и проводить для них конкурс из двух этапов: сначала - квалификационный отбор и только потом - торги по стоимости. Это поможет выбирать компании с более качественной продукцией.

В Кабардино-Балкарии, где в ряде образовательных организаций существуют проблемы, связанные с необходимостью обновления имеющегося оборудования, отсутствием достаточного количества посадочных мест в столовых, вопросы питания также на особом контроле. А существующие проблемы стараются решить с привлечением муниципалитетов. "Завтрак и обед должен быть в начальной школе, а кроме этого, между обедом и завтраком еще должен быть перекус, ну или яблоко, или еще что-то, - рассказал ТАСС министр просвещения, науки и по делам молодежи Ауес Кумыков. - Есть школы, где еле-еле ребенок утоляет голод, о том, что он наелся и готов к учебе, и речи быть не может. Питание организуется в школах за счет муниципалитетов, и поэтому мы будем призывать решить вопрос их".

Сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Архангельской области Филипп Варзумов поддерживает предложение президента о переносе контроля за детским питанием в муниципальных школах с учебного учреждения на уровень муниципалитетов. "По всей вероятности, возрос бы контроль за состоянием школьных столовых, которые, на наш взгляд, нужно чаще проверять, чтобы не допустить отравления детей, как это иногда случается", - сказал Варзумов.

По мнению директора эколого-биологического лицея №35 Майкопа Ольги Романенко, выход из ситуации с некачественным питанием в школьных столовых заключается в разработке целевой государственной программы, которая должна быть адресной для регионов с низкими зарплатами.

"Дети просто не хотят есть то, что им дают, несмотря на то, что это меню согласовано с Роспотребнадзором, прошло проверки на сбалансированность и отвечает требованиям здорового питания. Я бы включила в меню фрукты, овощи, дети с удовольствием съели бы грушу, красивое яблоко, у нас же южный регион. Сварила бы детям компот вместо едва окрашенного заваркой чая. Но пока нет программы, это все только мечты", - сказала собеседница агентства.

Эксперты единодушны в том, что школа должна быть территорией здорового питания, так как речь идет о культуре питания общества в целом и о здоровье детей. "Школа вообще должна стать территорией здоровья. Формирование потребности в здоровом образе жизни может и должно осуществляться в рамках образовательного процесса, и ЗОЖ должен стать частью идеологии новых школьных стандартов", - сказал президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.