Охотник обнаружил в лесу двух пермских пенсионеров, которых искали пять суток

ТАСС, 21 августа. Охотник обнаружил в лесу под Пермью двух пенсионеров, которые заблудились пять дней назад. Спасатели и волонтеры эвакуировали пенсионеров и передали медикам, сообщается на сайте Пермской краевой службы спасения.

По данным службы, 80-летнего мужчину и 75-летнюю женщину волонтеры и полиция искали пять суток. Поиск затрудняли дожди и грозы, из-за которых служебные собаки не могли взять след, а также сложный рельеф местности - буреломы, подъемы, крутые спуски и ямы, кусты и высокая трава.

"[20 августа] в штаб поиска поступило сообщение, что охотник случайно вышел на людей в лесу. [В штабе] пришли к решению основной группой продолжить путь, и направились пешим ходом по координатам в зону, где ждут помощи люди. Старший группы спасателей бегом направился за техникой, чтобы максимально ускорить эвакуацию. Совместные усилия спасателей, волонтеров, кинологов, полиции и других неравнодушных людей 20 августа ближе к вечеру, увенчались успехом", - говорится в сообщении.

По данным службы, людям оказали первую помощь на месте, после чего эвакуировали из леса. "Все насквозь промокли, но задача была выполнена. Мужчина и женщина вне опасности. Женщина из последних сил держалась более уверенно, а вот ее спутник выглядел крайне утомленным. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.