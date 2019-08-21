Детский омбудсмен Москвы проверяет информацию об отравлении младенца наркотиком

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича проверяет информацию об отравлении в столице восьмимесячного ребенка наркотическим веществом. Об этом омбудсмен в среду сообщил ТАСС.

Во вторник "Комсомольская правда" сообщила, что в Москве 18 августа была госпитализирована восьмимесячная девочка с диагнозом "отравление каннабисом". Отмечалось, что, предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

"Мы пока только получили [информацию], проверяем ее, всех запрашиваем соответствующие структуры, выясняем, что происходит. В любом случае, взяли на контроль ситуацию", - сказал Бунимович.