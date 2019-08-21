Опрос: более 60% компаний России отпускает болеющих сотрудников без больничного

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Порядка 64% российских работодателей разрешают сотрудникам пропускать работу без оформления больничного, при этом сотрудники выходят на работу с признаками заболевания в три раза чаще, чем позволяют себе пропустить работу по болезни неофициально. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Отношение большинства российских работодателей к заболевшим сотрудникам достаточно лояльно: 64% компаний разрешают сотрудникам пропускать работу по болезни без оформления больничного листа, 31% позволяет работникам отлежаться в течение двух-четырех дней, 27% компаний отпускают без больничного на один рабочий день, провести пять и более дней дома без оформления больничного позволяют 6% работодателей", - говорится в результатах опроса.

Опрос проводился среди 1600 сотрудников российских компаний старше 18 лет по всей территории страны в августе 2019 года.

Согласно результатам опроса, сотрудники выходят на работу с признаками заболевания в три раза чаще, чем позволяют себе пропустить работу по болезни неофициально. В течение 2018 года 58% сотрудникам доводилось выходить на работу больными. В среднем каждый из них приходил на работу с признаками недомогания 2-4 раза за год, отмечается в исследовании. Невыход на работу без больничного в 2018 году допустили 18% респондентов, пропустив два-три рабочих дня в среднем за одну болезнь.

Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан. В связи с этим необходимо создавать максимально комфортные условия труда и заботиться о здоровье работников, отмечала она.