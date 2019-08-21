Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс. Согласно данным докладов Минздрава о заболеваемости всего населения России, число россиян с данным заболеванием в 2018 году составило 82,2 тыс., в 2014-м - 67,6 тыс.

Наибольший уровень заболеваемости в прошлом году зафиксирован в Санкт-Петербурге (117 случаев на 100 тыс. населения, в 2014 году - 86,8), Липецкой (101 и 90,1), Тульской (98,1 и 79), Псковской (96,6 и 71,9), Орловской (87,5 и 87,7) и Тверской областях (87,5 и 83,1 соответственно).

Меньше всего случаев заболевания в 2018 году на 100 тыс. населения фиксировалось в Туве (7,1, в 2014 году - 3,8), Чечне (9,5 и 42,5), Еврейской автономной области (13,6 и 21,4), Дагестане (18 и 21) и Ингушетии (19,1 и 12,9 соответственно).

Рассеянный склероз - хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Это приводит к развитию ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге - к прогрессирующей инвалидизации и значительному снижению продолжительности жизни.