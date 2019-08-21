Полиция проверяет информацию об отравлении животных в центре реабилитации в Калуге

ТАСС, 21 августа. Полиция начала проверку информации об отравлении питомцев в центре реабилитации диких животных в Калуге, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"Проводится полицейская проверка по сообщениям СМИ о возможном отравлении животных, содержащихся в центре реабилитации в Калуге. Пока неизвестно точно, сколько животных там пострадало. Сами представители центра к нам пока не обращались, проверка ведется по сообщениям СМИ", - сказала собеседница агентства.

Речь идет о центре реабилитации диких животных "Феникс". Как сообщил ТАСС представитель центра, недавно там погиб лисенок, возможно, он был отравлен. "Также кто-то выпустил четырех чернобурок, одну мне удалось вернуть, троих ловим", - сказал представитель центра. В "Фениксе" опасаются, что неизвестные продолжат вредить животным.

Сейчас в реабилитационном центре находятся четыре волка, пять енотов, несколько хищных птиц, лисы, две носухи и медведица, которую в январе привезли в центр из Камчатского края.