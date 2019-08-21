В Крыму обезвредили почти 700 авиабомб времен Великой Отечественной войны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. За минувшие сутки спасатели МЧС обезвредили в Крыму 678 авиабомб времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Керченской крепости, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС республики.

Специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" во время работ по разминированию территории крепости обнаружили склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны, состоящий из 678 осколочных авиабомб весом 2,5 кг каждая.

"Все найденные боеприпасы извлечены из земли и переданы сотрудникам Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, которые на спецтехнике вывезли взрывоопасный груз на специальный полигон и уничтожили его с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы по разминированию территории крепости Керчь продолжатся до конца августа. Задача специалистов пиротехнических работ МЧС России - сделать крепость, где все сохранившиеся архитектурные объекты представляют историко-культурную ценность, безопасной для посещения туристов и местных жителей.