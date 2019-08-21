СМИ: Порошенко улетел в Норвегию вместе с семьей

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей прилетел на отдых в город Олесунн в Норвегии. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на источники.

"Экс-президент Украины прилетел 18 августа в 12:26 по местному времени из Киева чартерным самолетом Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH. Его видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Vigra", - говорится в сообщении.

Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии не уточняются.

Самолет, на котором Порошенко прибыл в Норвегию, относится к коммерческой авиации, осуществляет чартерные перелеты и базируется в аэропорту Киев (Жуляны).

Город Олесунн с населением в 40,8 тыс. человек находится на западном побережье Норвегии в зоне фьордов. Он также считается крупным центром рыболовного туризма.

Порошенко в настоящий момент проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам на Украине. Его подозревают в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуют дело о незаконном назначении кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде.