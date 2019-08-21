Две большие панды отпраздновали на Хайнане первый день рождения после переезда на остров

ХАЙКОУ /Китай/, 21 августа. /ТАСС/. Два самца большой панды Гунгун и Шуньшунь впервые отпраздновали 18 августа свой день рождения в южной китайской провинции Хайнань, ставшей с прошлого года для них новым домом. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Шестилетние бамбуковые медведи, родившиеся в один день, покинули провинцию Сычуань на юго-западе Китая в ноябре 2018 года. В настоящее время они содержатся на территории Хайнаньского тропического парка дикой природы и ботанического сада.

В честь дня рождения панд, которые всегда привлекают в парк огромное число посетителей, их вольеры украсили воздушными шарами и разноцветными лентами. Местный музыкальный коллектив исполнил для них веселые песни, а дети приветствовали своих любимцев в тематических костюмах. Сотрудники парка приготовили для бамбуковых медведей праздничный шестислойный торт, выложенный из кубиков льда и украшенный морковью с бамбуковыми листьями.

"В день рождения Гунгуна и Шуньшуня посещаемость парка увеличилась на 20%. Для мишек их шестилетие было значимым моментом, поскольку панды обычно признаются взрослыми с этого возраста", - приводит агентство слова директора парка Шан Сяо.

Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до более 2 тыс. особей.