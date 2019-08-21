{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения не будет рекомендовать школам проводить торжественные линейки 1 сентября

День знаний в этом году выпал на воскресенье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России не планирует направлять в школы рекомендации по проведению торжественных линеек в традиционный День знаний 1 сентября. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

Торжественные линейки в честь Дня знаний, которым начинается новый учебный год в России и который отмечается обычно 1 сентября, начиная с 1984 года, могут пройти вне зависимости от начала занятий. В этом году День знаний выпал на воскресенье.

"Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет", - сообщил ТАСС Емельянов.

Теги
Россия
В Центральной России 12 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность на выборах
На избирательных участках проверили пожарную безопасность, с их персоналом провели инструктажи и учения
Читать полностью