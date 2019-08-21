Минпросвещения не будет рекомендовать школам проводить торжественные линейки 1 сентября

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России не планирует направлять в школы рекомендации по проведению торжественных линеек в традиционный День знаний 1 сентября. Об этом в среду ТАСС сообщил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

Торжественные линейки в честь Дня знаний, которым начинается новый учебный год в России и который отмечается обычно 1 сентября, начиная с 1984 года, могут пройти вне зависимости от начала занятий. В этом году День знаний выпал на воскресенье.

"Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет", - сообщил ТАСС Емельянов.