{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Центральной России 12 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность на выборах

На избирательных участках проверили пожарную безопасность, с их персоналом провели инструктажи и учения

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарную безопасность на 11 тыс. избирательных участках в Центральном федеральном округе обеспечат более 12 тыс. сотрудников МЧС. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории ЦФО на контроле МЧС состоит около 10 тыс. объектов, на которых будет развернуто более 11 тыс. избирательных участков. Для обеспечения безопасного проведения выборов спланирована к привлечению группировка сил и средств МЧС России в составе свыше 12 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц техники", - процитировали в пресс-службе доклад замглавы ведомства Игоря Кобзева на заседании совета при полпреде в ЦФО.

Была проверена пожарная безопасность на участках, с их персоналом проведены инструктажи и учения. В ходе проверок инспекторы МЧС выявили 315 нарушений, 143 из них уже устранены, к административной ответственности привлечены 77 юридических и 257 должностных лиц.

Теги
Россия
Премьера ток-шоу "Своя правда" с Романом Бабаяном состоится 9 сентября
Собеседниками ведущего станут не только известные эксперты, политики и общественные деятели, но и популярные блогеры и режиссеры
Читать полностью