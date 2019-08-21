В Центральной России 12 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность на выборах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Пожарную безопасность на 11 тыс. избирательных участках в Центральном федеральном округе обеспечат более 12 тыс. сотрудников МЧС. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории ЦФО на контроле МЧС состоит около 10 тыс. объектов, на которых будет развернуто более 11 тыс. избирательных участков. Для обеспечения безопасного проведения выборов спланирована к привлечению группировка сил и средств МЧС России в составе свыше 12 тыс. человек и более 1,5 тыс. единиц техники", - процитировали в пресс-службе доклад замглавы ведомства Игоря Кобзева на заседании совета при полпреде в ЦФО.

Была проверена пожарная безопасность на участках, с их персоналом проведены инструктажи и учения. В ходе проверок инспекторы МЧС выявили 315 нарушений, 143 из них уже устранены, к административной ответственности привлечены 77 юридических и 257 должностных лиц.