Врачи советуют меньше есть мяса для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

СИДНЕЙ, 21 августа. /ТАСС/. Неправильное питание является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, убеждены австралийские врачи-диетологи. Как сообщается в докладе национального Фонда борьбы с болезнями сердца, опубликованном в среду, для того, чтобы должным образом позаботиться о здоровье сердца, необходимо для начала пересмотреть диету.

Главный совет, основанный на данных двухлетнего исследования, - отдавать предпочтение продуктам из молока. "Кисломолочные продукты, такие как сыр, йогурт и молоко, могут считаться наиболее правильными продуктами для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Причем отборное цельное молоко, жирные йогурты, творог и кефир являются предпочтительными, если, конечно, нет проблем с уровнем холестерина", - рассказала руководитель отдела профилактики Фонда Джули Энн Митчелл.

По словам главного консультанта Фонда, профессора кардиологии Гарри Дженнингса, также стоит обратить внимание на куриные яйца. "Сегодня мы не рекомендуем ограничивать количество яиц в диете для здоровых людей, лишь предлагаем тем, у кого высокий уровень холестерина и пациентам с диагностированным диабетом второго типа, не есть более семи штук в неделю. А вот потребление мяса стоит ограничить, а лучше заменить его на такие продукты, как чечевица, нут, фасоль и рыба", - отметил кардиолог.

Главный диетолог национального министерства здравоохранения доктор Розмари Стэнтон убеждена, что новые рекомендации, изложенные в докладе Фонда "действительно должны стать руководством к действию по всей стране". "Очень важно сейчас для медицинских учреждений Австралии избавиться от устаревшего подхода к формированию действительно здоровой диеты, основанной на данных доказательной медицины", - сказала она.