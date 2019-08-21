Исследование: любители пешего туризма чаще всего выбирают походы в горы Северного Кавказа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Большинство российских любителей необычного туризма выбирают для пеших походов в труднодоступные места горы Северного Кавказа, на втором месте по популярности находится Крым, следует из аналитического отчета Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова ("РЭУ-Аналитика").

"Фанаты необычного туризма предпочитают пешие походы в труднодоступные места. Согласно данным агрегатора походов hiking.ru, большинство туристов выбирают для пеших путешествий Кавказ (29%) и Крым (15%). Далее идут Северо-Запад (11%), Алтай (7%), Байкал, Сибирь (7%) и другие направления (32%)", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что на Северном Кавказе туристов привлекают прежде всего горные маршруты на горы Эльбрус и Казбек, которые "манят туристов своей красотой и величественностью". В Крыму на популярность турмаршрутов положительно влияет возможность совмещать горный поход с курортным отдыхом.

Также в перечень популярных пеших туристических маршрутов вошла Карелия, где, помимо пеших экспедиций, туристам доступен отдых на песчаных пляжах Ладоги, а также сплавы на плотах и байдарках. На Алтае и в Сибири главными точками притяжения становятся горы и озера, богатый природный комплекс с многочисленными конными, водными и пешими маршрутами. А самое древнее и самое глубокое на планете озеро Байкал круглый год привлекает как туристов из России, так и иностранных путешественников, а также исследователей.

При этом 66% всех походов российских туристов приходится на летний сезон. В исследовании отмечается, что самый активный месяц - июль (30%), на август приходится 21% походов, на июнь - 15%. Зимой преобладают лыжные туры или проживания на базах отдыха, совмещенные с радиальными вылазками без тяжелых рюкзаков и снаряжения. На зиму приходится всего 6% всех походов.