В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что ростовском городе Зернограде 11-летнему мальчику наложили гипс из-за перелома руки, однако рука не заживала, ребенку становилось только хуже. Затем мальчика доставили в больницу Ростова-на-Дону, где врачам пришлось ампутировать руку из-за образовавшейся гангрены.

"Ребенок госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу 12 августа, оперативное лечение выполнено 13 августа по жизненным показаниям, по решению консилиума специалистов. 20 августа мальчик переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в палату хирургического отделения, где находится вместе с мамой", - подтвердили ТАСС в региональном Минздраве.

По данным ведомства, ребенок находится в сознании, его состояние оценивается как среднетяжелое. С мальчиком работает медицинский психолог, так как "в настоящее время ребенок переносит сильную психологическую травму".

"Экспертиза качества и проверочные мероприятия оказания медицинской помощи проводится страховыми медицинскими организациями после окончания лечения и выписки пациента. В настоящее время министерством здравоохранения области проводится ведомственная проверка, по результатам которой будут приняты меры", - заключили в пресс-службе.