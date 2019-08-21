Опера Лос-Анджелеса наняла юристов для расследования обвинений против Пласидо Доминго

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Оперный театр Лос-Анджелеса начинает в срочном порядке "тщательное и независимое расследование" обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых в отношении своего генерального директора Пласидо Доминго. Об этом во вторник сообщила газета The Los Angeles Times.

Для проверки обоснованности подобных обвинений театр нанял юриста Дебру Вонг Янг из фирмы Gibson, Dunn & Crutcher, подчеркнуло издание. В период с 2002 по 2006 год она занимала должность прокурора центрального округа Калифорнии.

На прошлой неделе восемь певиц и одна танцовщица заявили агентству Associated Press, что с конца 1980-х годов в разное время подвергались домогательствам со стороны Доминго. По словам трех из них, тенор пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства утверждает, что певец рукой залез ей под юбку.

78-летний Доминго в распространенном через AP заявлении отметил, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". Он их отверг, подчеркнув, что вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.

Из-за выдвинутых обвинений оперный театр Сан-Франциско отменил запланированный на 6 октября концерт с участием тенора. Кроме того, Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Доминго принять участие в концерте, который запланирован на 18 сентября.