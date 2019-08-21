Пострадавшим при взрыве в Германии красноярцам собирают деньги на помощь

КРАСНОЯРСК, 21 августа. /ТАСС/. Жителям Красноярска, членам общественной организации "Интерра", пострадавшим при взрыве газа в Германии, собирают материальную помощь. Об этом говорится в обращении общественной организации, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Взрыв газа произошел в городе Хитцаккер (Германия) 18 августа. Пострадали координатор организации Николай Бахалханов и участник российской группы Александр Юрченко, а также легкие ранения получил участник из Танзании. Бахалханов получил ожоги 50% тела, Юрченко - 22%. Они доставлены в больницу в Гамбурге. Россияне находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

"Сейчас Коле и Саше, и их родителям очень нужна поддержка. Мы собираем деньги, которые пойдут на обратные билеты родителям, а если сумма будет больше - то на реабилитацию ребят здесь, в России. Ребятам предстоит долгий процесс выздоровления", - говорится в сообщении, сейчас в организации "Интерра" помогают родителям пострадавших с организацией поездки в Германию.

Как сообщила ТАСС представитель общественной организации Ирина Бобровская, пострадавшие россияне - жители Красноярска. "В ближайшее время они останутся в клинике. Их повезут домой только после того, как они смогут перенести перелет", - сказала Бобровская.

"Интерра" - занимается международными образовательными проектами, в том числе и организацией языковых лагерей, школьным обменом, а также волонтерскими проектами, межкультурными проектами.