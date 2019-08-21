В онкоцентре им. Блохина прокомментировали ситуацию с оптимизацией штата

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н. Н. Блохина не планирует массовых сокращений действующих сотрудников, а оптимизирует вакантные, незанятые, ставки, существующие в учреждении с 90-х годов прошлого века. Об этом пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, согласно приказу, подписанному директором учреждения Иваном Стилиди, планируется сократить более 700 ставок медработников. Подлинность приказа порталу подтвердили в пресс-службе онкоцентра.

"Изменения в штатном расписании не приведут к закрытию структурных подразделений, увольнению сотрудников и сокращению объема медицинских услуг в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. Наши пациенты по-прежнему будут в полном объеме получать качественные медицинские услуги", - говорится в сообщении пресс-службы, там отметили, что оптимизация является плановым мероприятием.

"В данный момент проходит плановое сокращение вакантных [не занятых] ставок. На современном этапе развития медицины данные ставки являются избыточными для обеспечения медицинской помощи населению. Увольнений действующих сотрудников не будет", - говорится в сообщении.

В медучреждении также пояснили, что штатное расписание не обновлялось в центре много лет.

"Штатное расписание НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина было сформировано в 90-е гг. ХХ века. С появлением новых технологий время пребывания в стационаре существенно сократилось, поэтому в данный момент более 700 ставок, сформированных в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина двумя десятилетиями ранее, не заняты", - уточнили в пресс-службе центра.

Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе 23 профильных центров созданы НМИЦы, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий. НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина является головным учреждением в стране по профилю "онкология".