{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День знаний - 2019

В Минпросвещения рассказали, сколько первоклассников пойдут в школу в 2019 году

В ведомстве сообщили, что в первый класс пойдут почти 2 млн учеников, это на 100 тыс. больше, чем в 2018 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Почти 2 млн первоклассников пойдут в школу в 2019 году. Это на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов.

"Один миллион девятьсот тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году, что превышает прошлогодние показатели более чем на 100 тысяч", - сказал Емельянов.

Он добавил, что благодаря активной работе в рамках нацпроекта "Образование" образовательные организации всех типов уже с этого года существенным образом обновляют свою инфраструктуру, тем самым предоставляя школьникам комфортный доступ к качественной образовательной среде.

Теги
РоссияДень знаний - 2019
Spiegel: перед вылетом Москву у главы МИД Германии вновь сломался самолет
По информации издания, у лайнера выявили проблемы с гидравликой
Читать полностью