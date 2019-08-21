В Минпросвещения рассказали, сколько первоклассников пойдут в школу в 2019 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Почти 2 млн первоклассников пойдут в школу в 2019 году. Это на 100 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщил ТАСС пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов.

"Один миллион девятьсот тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году, что превышает прошлогодние показатели более чем на 100 тысяч", - сказал Емельянов.

Он добавил, что благодаря активной работе в рамках нацпроекта "Образование" образовательные организации всех типов уже с этого года существенным образом обновляют свою инфраструктуру, тем самым предоставляя школьникам комфортный доступ к качественной образовательной среде.