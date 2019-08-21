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Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы в ближайшее время планирует повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин при посещении Зеленограда.

"Мы говорили, что, если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается. Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько - еще раз посчитаем и буквально, наверное, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение", - сказал мэр.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

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