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Вандалы повредили христианский храм VII-X веков в Ингушетии

Они нанесли надписи на внутренней части восточной стены, в результате чего повредилась штукатурка, нарушился исторический облик храма

МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Акт вандализма совершен в горном Джейрахском районе Ингушетии, неизвестные нанесли надписи на стене древнего храма Альби-Ерды, сообщила пресс-служба управления культурного наследия правительства Республики Ингушетия на своей странице в Instagram.

"В результате осмотра установлено, что на внутренней части восточной стены неизвестными лицами нанесены надписи, в результате чего повреждена штукатурка, нарушен исторический облик храма, обнаружены остатки кострища", - говорится в сообщении.

Ученые провели радиоуглеродный анализ некоторых частей христианского храма Алби-Ерды в горном Джейрахском районе Ингушетии, что позволило им датировать архитектурный памятник VII-X веками.

В горной Ингушетии на достаточно ограниченной территории расположены несколько храмов, которые являются одними из наиболее старых на Северном Кавказе, в том числе и Алби-Ерды.

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