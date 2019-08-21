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СМИ: Thai Airways запретила провоз в самолете некоторых моделей MacBook Pro

По данным The Bangkok Post, под запрет попали устройства, произведенные в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года

ТАСС, 21 августа. Авиакомпания Thai Airways International ("Тайские авиалинии") запретила провозить в своих самолетах 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro определенных годов выпуска. Об этом в среду сообщает газета The Bangkok Post.

Под запрет попали устройства, произведенные в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Отмечается, что пронос данной модели MacBook Pro запрещен как в багаже, так и в ручной клади.

В июне компания Apple, являющаяся производителем MacBook, объявила об отзыве этих ноутбуков в связи с риском перегрева их батарей, который может привести к возгоранию. 14 августа Федеральное авиационное управление США также приняло решение о недопуске данных устройств на борт лайнеров американских перевозчиков.

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