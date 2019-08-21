Число участников всех смен форума "Таврида" в 2019 году превысило 5 тыс. человек

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Форум "Таврида", смены которого проходят в Крыму с мая, принял более 5 тыс. участников, сообщил в среду журналистам руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Уже состоялось 12 смен, более 5 тыс. ребят из разных регионов уже приехали", - сказал Першин.

По его данным, на фестивале "Таврида - АРТ" ожидается еще около 4 тыс. участников и десятки тысяч зрителей, которые придут на фестивальные площадки и концерты.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.