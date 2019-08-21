Форум "Таврида" в 2022 году начнет работать круглый год

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Стационарный центр, который построят в Судаке к 2022 году, позволит проводить мероприятия форума "Таврида" круглый год и расширить образовательный формат, сообщил журналистам руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Стационарный центр появится здесь к 2022 году - и это будет круглогодичная работа (сейчас смены форума "Таврида" и фестиваль "Таврида - АРТ" проводятся в летний сезон - прим. ТАСС). Будут дошлифовываться талантливые ребята, прошедшие через форум, через фестиваль. Эти ребята будут работать в профессиональных творческих школах с именитыми мастерами не по паре часов или одному дню - будут полноценные образовательные программы, которые позволяет им стать эффективнее в своей среде", - сказал Першин.

Он уточнил, что новый формат станет образовательной платформой, где молодые деятели культуры и искусства смогут получить новые навыки и максимально раскрыть свой потенциал. Кроме того, молодые люди могут познакомиться с экспертами и пообщаться с ними в неформальной обстановке, претендовать на грантовую поддержку и погрузиться в особую атмосферу.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.