Музей "Сталинградская битва" создаст два собственных фонда для пополнения бюджета

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Сталинградская битва" создаст собственные фонды стратегических инициатив и целевого капитала. Об этом сообщил на рассмотрении концепции развития Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" в Министерстве культуры РФ директор ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.
"На данный момент в рамках пополнения бюджета [планируется создать] фонд стратегических инициатив музея и фонд целевого капитала. Фонд стратегических инициатив будет направлен на поиск спонсоров и реализацию медийных проектов. <…> В данный момент уже регистрация идет в федеральном управлении Минюста фонда стратегических инициатив музея. Наверное, мы работу фонда мы запустим уже в этом году", - сказал он.
По словам Дементьева, планируется, что в фонд стратегических инициатив музея будет поступать до 25 млн рублей в год. "Обеспечим наполняемость до 25 млн [рублей] в год к 2025 году. В этом направлении у нас уже есть наработки: спонсоры и волонтеры, с которыми мы сотрудничаем. Что касается фонда целевого капитала, то здесь, наверное, в 2020 году он будет создан", - добавил директор комплекса.
Предложение Минкультуры РФ
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова предложила брендировать вагоны поездов в Волгоград символикой музея "Сталинградская битва", а также создать именной поезд.
"Надо брендировать вагоны, не просто к 75-летию Победы, а с логотипом музея ["Сталинградская битва"]. Это - визуализация нашей работы, люди будут понимать, что мы наращиваем поток, создаем возможность людям приехать в музей. <…> Брендирование поезда - это может быть имя, или брендирование самих вагонов", - сказала она.
Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" - это комплекс памятников, посвященных истории России в ХХ веке и Сталинградской битве. Он включает музей-панораму "Сталинградская битва" (открыта в 1982 году), мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане (1967 год), Мемориально-исторический музей, ведущий историю от открытого в 1937 году Музея обороны Царицына имени товарища Сталина, памятник Владимиру Ленину у входа в Волго-Донской канал (1973 год) и музей "Память" (2012 год).
85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане - всемирно известный символ Волгограда, его визитная карточка. Ее реставрация была начата весной. Сам Мамаев курган зачастую называют главной высотой России. Во время Сталинградской битвы (июль 1942 - февраль 1943 годов) Мамаев курган стал эпицентром сражения на Волге, коренным образом изменившей ход Второй мировой и Великой Отечественной войн.
В новость были внесены изменения (16:55 мск) - добавлен комментарий Минкультуры РФ.