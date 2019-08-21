Музей "Сталинградская битва" создаст два собственных фонда для пополнения бюджета

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Музей-заповедник "Сталинградская битва" создаст собственные фонды стратегических инициатив и целевого капитала. Об этом сообщил на рассмотрении концепции развития Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва" в Министерстве культуры РФ директор ФГБУК "Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" Алексей Дементьев.

"На данный момент в рамках пополнения бюджета [планируется создать] фонд стратегических инициатив музея и фонд целевого капитала. Фонд стратегических инициатив будет направлен на поиск спонсоров и реализацию медийных проектов. <…> В данный момент уже регистрация идет в федеральном управлении Минюста фонда стратегических инициатив музея. Наверное, мы работу фонда мы запустим уже в этом году", - сказал он.

По словам Дементьева, планируется, что в фонд стратегических инициатив музея будет поступать до 25 млн рублей в год. "Обеспечим наполняемость до 25 млн [рублей] в год к 2025 году. В этом направлении у нас уже есть наработки: спонсоры и волонтеры, с которыми мы сотрудничаем. Что касается фонда целевого капитала, то здесь, наверное, в 2020 году он будет создан", - добавил директор комплекса.

Предложение Минкультуры РФ

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова предложила брендировать вагоны поездов в Волгоград символикой музея "Сталинградская битва", а также создать именной поезд.