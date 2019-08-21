Художественный маркированный конверт выпустили к 115-летию ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. К своему 115-летию информациооное агентство ТАСС выпустило художественный маркированный конверт. Церемония гашения состоится в штаб-квартире агентства 27 августа.

"Для гашения художественного маркированного конверта изготовлен специальный сувенирный штемпель с логотипом ТАСС и датой события - 27 августа 2019 года. Тираж конверта - 1 млн экземпляров. На оригинальном акварельном рисунке конверта изображена знаменитая скульптурная композиция над центральным входом в штаб-квартиру агентства - земной шар и аббревиатура ТАСС", - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

В торжественной церемонии, как ожидается, примут участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, заместитель генерального директора ФГУП "Почта России" Рубен Оганесов.

ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году. За более чем 100-летнюю историю агентство стало одной из самых авторитетных мировых информационных структур. Почти 2 тыс. сотрудников в режиме реального времени создают объективную и целостную картину дня. Ежедневно ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации и многие другие. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.