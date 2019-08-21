Сотрудники Росгвардии нашли сумку с костью мамонта в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии во время патрулирования в Азове Ростовской области нашли сумку, в которой была кость шерстистого мамонта, сообщила в среду пресс-служба регионального управления ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Ростовской области во время патрулирования улиц города Азова обратили внимание на бесхозную сумку. Правоохранители, соблюдая меры безопасности, осмотрели подозрительную находку и обнаружили в ней окаменелую кость. Позже было установлено, что окаменелостью является тазобедренная кость доисторического животного - шерстистого мамонта", - говорится в сообщении.

Кость передали в музей.