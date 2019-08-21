В Новосибирске умер последний в регионе Герой Советского Союза

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Последний в Новосибирской области Герой Советского Союза - ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Анцупов - умер в среду в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Имя Александра Яковлевича известно каждому новосибирцу, вся его жизнь была посвящена служению Родине. Он защищал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и помогал восстанавливать, развивать после Великой Победы. Несмотря на возраст, Александр Яковлевич был активным деятелем ветеранского движения, принимал участие во встречах со школьниками и молодежью, курсантами и общественниками, занимался краеведческой работой. Сегодня Новосибирская область понесла тяжелую, невосполнимую утрату", - приводит пресс-служба слова главы региона Андрея Травникова.

Свои соболезнования близким ветерана выразил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он отметил, что Анцупов в мирное время много работал над созданием потребительских кооперативов и занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Александр Яковлевич Анцупов родился 7 июля 1924 года в селе Федосихе ныне Коченевского района Новосибирской области в крестьянской семье. В 1942 году Александр Яковлевич был призван в армию, в 1943 году направлен на фронт командиром отделения автоматчиков. Боевое крещение получил в боях на Орловско-Курской дуге, а за заслуги при переправе Красной армии через Днепр получил звание Героя Советского Союза. Трижды был ранен, войну закончил в Польше в звании младшего сержанта.

После войны жил в Новосибирской области, имел звание почетного гражданина региона. В 2005 году президент России Владимир Путин лично подарил ветерану золотые часы, а в 2010 году Анцупов в колонне ветеранов прошел по Красной площади в ходе парада Победы. Летом этого года власти Новосибирска приняли решение присвоить имя Анцупова одной из новых городских улиц.