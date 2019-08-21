Spiegel: перед вылетом Москву у главы МИД Германии вновь сломался самолет

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Правительственный самолет Airbus A340, на котором глава МИД ФРГ Хайко Маас собирался вылететь в среду в Москву, оказался неисправен. Как сообщило издание SPIEGEL ONLINE, глава дипломатии Германии отправился на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на запасном лайнере A310.

Издание отмечает, что у лайнера были выявлены проблемы с гидравликой. Чтобы избежать задержки, министр с делегацией вылетели бортом ВВС ФРГ, который обычно используется для транспортировки военнослужащих. В сообщении говорится, что Маас вылетел в Москву по расписанию.

Инциденты, связанные с техническими неполадками, для германского правительственного авиапарка не являются редкостью. Один только Маас за последние полгода был вынужден пять раз менять самолеты, последний раз такой инцидент произошел неделю назад. По дороге в Нью-Йорк технические неполадки были выявлены на двух лайнерах - сначала в Берлине, затем на дозаправке в Рейкьявике.

Самый резонансный случай произошел с бортом канцлера ФРГ Ангелы Меркель 29 ноября прошлого года. Лайнер направлялся в Аргентину, но потерял связь с наземными службами и вернулся в аэропорт. В итоге канцлер полетела в Южную Америку регулярным рейсом.