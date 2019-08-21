Медики рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, перевезти ее в Россию в ближайшее время невозможно, сообщил в среду главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что 12-летняя россиянка, которую 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, была экстренно госпитализирована и находится в критическом состоянии.

"Состояние, к сожалению, остается крайне тяжелым, нестабильным. Можем со всей ответственностью сказать, что в настоящий момент, мы согласимся с нашим турецкими коллегами, транспортировка может ухудшить состояние и пока она невозможна даже в пределах стационара, не то чтобы пределах межгосударственных. Фактически сейчас ежеминутно ведется борьба за жизнь ребенка - это кома, можно сказать глубокая кома, запредельная", - рассказал Копылов журналистам после видеоконференции с турецкими врачами.

Копылов отметил, что девочка пережила клиническую смерть как минимум четыре раза. По словам врача, турецкие медики добились "некоторых успехов" в лечении: по улучшению состояния дыхательной недостаточности, но сейчас у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность. "Доктора надеются, что завтра состояние позволит транспортировать ребенка и провести визуализацию центральной нервной системы, провести КТ и МРТ, которые еще не проведены и которые бы позволили более детально оценить состояние", - добавил Копылов.

По его словам, на уровне комитета здравоохранения будет решаться вопрос необходимости выезда петербургских врачей в Турцию. Как уточнили ТАСС в пресс-службе врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова, власти города готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей в Турции девочки.

Как отметили 20 августа в российском посольстве в Анкаре, сотрудники генконсульства России в Анталье связались с представителями страховой компании, клиентами которой является семья пострадавшего ребенка. Там подтвердили, что случай признан страховым и основные расходы на лечение и медицинское обслуживание будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. По имеющимся у генконсульства данным, со стороны принимающей туристической компании "Одеон турс" также предпринимаются меры по оказанию содействия членам семьи пострадавшей, в том числе предоставлены услуги переводчика.