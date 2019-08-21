Наблюдательный центр при ОП обеспечит общественный контроль на выборах в КЧР

ЧЕРКЕССК, 21 августа. /ТАСС/. Наблюдательный центр, открытый в среду при Общественной палате (ОП) Карачаево-Черкесии (КЧР), обеспечит общественный контроль избирательного процесса при подготовке и проведении выборов в местный парламент, которые состоятся 8 сентября в единый день голосования, сообщила председатель ОП Вера Молдованова.

"Одним из механизмов общественного контроля за выборами является открытие информационных наблюдательных центров. Мы сегодня открываем информационный наблюдательный центр при общественной палате для того, чтобы более плотно работать с нашими избирателями и нашими участниками избирательного процесса", - сказала она.

В состав наблюдательного центра входят общественные организации, члены общественной палаты и представители СМИ. Общественная палата запустит горячую линию для избирателей, они смогут обращаться по всем вопросам выборов, оставлять замечания и пожелания.

Член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, который также станет участником наблюдательной комиссии в КЧР, отметил, что создание центра необходимо для обеспечения необходимого уровня доверия к процедуре выборов: "Я думаю, что такая открытость избирательного процесса на стадии подготовки и на стадии самого голосования обеспечит оперативное реагирование на все возникающие вопросы. Любая информация, которая будет поступать в общественную палату, будет обрабатываться, и гражданин, который будет обращаться, получит всю необходимую консультацию".