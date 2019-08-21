Эксперты: власти Санкт-Петербурга защитили ключевые городские парки от застройки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Правительству Санкт-Петербурга удалось защитить ключевые для горожан парки от застройки, активно решается вопрос развития парка "Малиновка", парка в устье реки Смоленки, а также Муринского парка. Следующим этапом станет более активное вовлечение горожан в обсуждение концепции будущих проектов по благоустройству городских пространств, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов 19 августа выступил с законодательной инициативой о включении парка "Малиновка" в Красногвардейском районе в реестр зеленых насаждений общего пользования, чтобы исключить возможность его застройки в будущем. По настоянию горожан врио главы Петербурга также предотвратил застройку парка в устье реки Смоленки на Васильевском острове и подписал запрет на строительство торгового центра и океанариума в парке Интернационалистов в Купчино. В Муринском парке на месте строительства спортивной арены остановлена бесконтрольная рубка деревьев.

Диалог с горожанами

"Власти Петербурга перешли к активному диалогу с горожанами в вопросе благоустройства общественных пространств, уже собрано более 10 тыс. обращений петербуржцев, которые будут обрабатываться, и на их основе формироваться дальнейшая программа благоустройства города. Также мы наблюдаем положительные решения, направленные на сохранение важных для горожан парков от застройки, таких как: "Малиновка", парка в устье реки Смоленки на Васильевском острове, Муринского и других", - сказал ТАСС член комитета по урбанистике, градостроительству и архитектуре Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Олег Манов.

Архитектор Сергей Орешкин в беседе с ТАСС высоко оценил действующую систему защиты зеленых зон Петербурга от застройки. "В соответствии с городским законом о зеленых насаждениях установлено, сколько квадратных метров общедоступных зеленых насаждений необходимо на одного жителя в том или ином районе. Минимум на одного жителя должно приходиться 6 кв. м зеленых насаждений. Это могут быть парки, лужайки, газоны и иные места. Максимальное значение установлено в пригородных районах - до 18 кв. м.", - отметил эксперт.

По мнению Манова, параллельно власти города стали уделять больше внимания обсуждению с горожанами концепции благоустройства пространств на начальной стадии разработки, а не на стадии обсуждения подготовленного специалистами плана. "Между сбором обращений горожан с предложениями и общественными слушаниями должны организовываться несколько этапов предпроеткного обсуждения, и у правительства города есть такое понимание", - добавил Манов.

Примером тесного взаимодействия властей с горожанами стал проект разработки концепции арт-парка на набережной Малой Невы в центре Петербурга. Правительство города запустило онлайн-платформу для открытого обсуждения и голосования за название и инфраструктуру будущего парка. "Общественность сама выберет, какие объекты появятся на территории будущего парка. Нужен ли там фонтан или нет, оправдано ли открытие спортивного центра, и так далее", - отметил Манов.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Парки защитят от застройки

В 2015 году Заксобрание города приняло проект поправок к генплану Петербура, в том числе поддержав поправки, одна из которых касалась возведения храмового комплекса в парке "Малиновка". Поправки в генплан приняли в 2017 году, и они перевели часть парка в зону деловой застройки - по словам спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, для строительства церкви, однако участок парка не вернули в состав зеленой зоны, несмотря на попытки узаконить его. Так в феврале Законодательное собрание Петербурга снова отказалось включить участок в список зеленых зон, изменить ситуацию удалось после законодательной инициативы Беглова.

Врио губернатора 19 августа внес в Законодательное собрание проект изменений в городской закон о зеленых насаждениях, которые позволят защитить от застройки парк "Малиновка". Законопроект также предусматривает увеличение площади парка. Несколько лет назад участок парка "Малиновка" отвели под строительство православного храма, однако жители выступили против инициативы и неоднократно требовали сохранить зеленую зону. В 2019 году городская администрация отменила проект, но горожане высказывали опасения, что идея застройки парка может появиться в будущем. Как сообщал настоятель храма Святой Равноапостольной Марии Магдалины протоирей Петр Мухин, Русская православная церковь согласилась с переносом строительства храма из парка "Малиновка", выбор альтернативного участка обсуждается.

Также по поручению Беглова в среду в пруды парка запустили 1,5 тыс. амуров, карасей и карпов. В парке установят новые скамейки. На территории общественного пространства, площадью более 14 га, расположены пруды, небольшая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с часовней, теннисный клуб и торгово-развлекательный центр "Июнь".

По настоянию горожан принято решение не застраивать парк в устье реки Смоленки на Васильевском острове. Ранее в устье реки планировали построить апарт-отели. Два участка, каждый из которых более 1 га, город ранее передал под проект инвест-гостиницы. За сохранение зеленой зоны местные жители выступали в течение трех лет.

Парк Интернационалистов в Купчино также решили сохранить. В мае Беглов подписал постановление правительства о запрете предоставления земельного участка в парке под строительство торгового центра и океанариума. Против застройки долгое время выступали местные жители и городские активисты. Остановлена бесконтрольная вырубка деревьев на месте строительства спортивной арены. Смольный выделил средства на разработку концепции благоустройства Муринского парка.

Планы по благоустройству в 2019 году

На благоустройство общественных пространств и дворов из бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году выделено 4 млрд рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году. Из них 2,5 млрд выделены поправкой Беглова. С учетом средств муниципалитетов программы по благоустройству будут профинансированы на 6 млрд рублей.

Обновления ожидают 500 дворов, 48 парков, скверов и садов, а также почти 100 общественных пространств. В 2019 году будет сдан парк Героев-Пожарных на Софийской улице. Для озеленения 50 га территории на первом этапе строительства вывезено около 70 тонн отходов. Будет завершено переустройство Колпинского парка. Концепцию благоустройства сквера на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улиц в Центральном районе разработала одна из его жительниц.

На территории сквера на проспекте Ветеранов ремонтируют газоны, обустраивают пешеходные дорожки. Проект включен в федеральную программу "Формирование комфортной городской среды" по итогам голосования жителей.