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Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в канун выборов

Президент подчеркнул, что Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан
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© Markku Ulander/Lehtikuva/via REUTERS

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин связал протестные митинги в Москве с обострением ситуации в канун выборов. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

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"Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан", - заверил Путин, отвечая на вопрос о якобы имеющем место нарушении прав человека на митингах в Москве.

"Мертвые души" в подписных листах кандидатов на выборах в Москве - не ошибка, а фальсификация, уверен Путин.

Массовые протесты в разных странах мира имеют гораздо большие масштабы и тяжкие последствия, чем митинги в Москве, добавил президент.

По словам Путина, важно, чтобы и митингующие, и правоохранители соблюдали закон, а нарушители будут привлечены к ответственности.

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