Реставраторы памятников деревянного зодчества из 13 стран пройдут обучение в музее "Кижи"

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 августа. /ТАСС/. Курсы Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ИККРОМ) на базе музея "Кижи" соберут в Карелии 18 специалистов из разных стран в области восстановления деревянной архитектуры. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"На курсах ожидается 18 человек из Аргентины, Новой Зеландии, Филиппин, Словении, Австралии, Турции, Финляндии, Канады, Палестины, Польши, Индии, Испании и России", - сказал представитель музея.

Образовательная программа "Консервация и реставрация памятников деревянной архитектуры" начнется 26 августа в главном корпусе Петрозаводского госуниверситета. Участников ждут как теоретические занятия, так и практика в реставрационном комплексе "Кижей".

"Основная часть курса проводится практикующими специалистами музея "Кижи", обладающими уникальными компетенциями и наработками в сфере сохранения деревянной архитектуры, а также приглашенными экспертами по сохранению культурного наследия из России, Италии, Швеции, Норвегии и Финляндии", - отметили в пресс-службе Министерства культуры Карелии.

Курсы ИККРОМ в Карелии проводятся во второй раз с 2017 года. Обучающая программа получила рекомендации экспертов Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и ЮНЕСКО, которые высоко оценивают качество реставрационных работ на острове Кижи.

Опыт Карелии в реставрации памятников деревянного зодчества

В Карелии благодаря масштабным реставрационным работам на острове Кижи, а также в силу большого скопления памятников деревянного зодчества на территории региона специалисты обладают большим опытом в области восстановления и консервации деревянной архитектуры. На базе Петрозаводского госуниверситета уже несколько лет работает кафедра ЮНЕСКО, которая специализируется на сохранении объектов деревянного зодчества.

Власти Карелии предложили создать Всероссийский центр по сохранению памятников деревянной архитектуры, на базе которого будет вестись подготовка как инженеров-реставраторов, мастеров, так и кадров в области контроля за охраной деревянные памятников.

Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы.