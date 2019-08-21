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Мединский: вопрос о будущем Музея русской иконы должны решать наследники Абрамова

Министр культуры предположил, что меценат хотел, чтобы музеем занималась его семья

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ответственность за последующее развитие Музея русской иконы после гибели его основателя Михаила Абрамова должны нести наследники мецената. Такое мнение в среду журналистам высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Абрамов погиб в результате катастрофы вертолета 20 августа близ греческого острова Порос.

"Это не ко мне вопрос, а к наследникам", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о перспективах управления музеем.

По словам министра культуры, Абрамов создавал музей всю свою жизнь, и считал его главным своим делом. "Он хотел, чтобы его запомнили как собирателя предметов древнерусского и византийского искусства. Он крестился уже в сознательном возрасте. Я не думаю, что он хотел, чтобы музей ушел из семьи", - сказал Мединский.

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