Мединский: вопрос о будущем Музея русской иконы должны решать наследники Абрамова

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ответственность за последующее развитие Музея русской иконы после гибели его основателя Михаила Абрамова должны нести наследники мецената. Такое мнение в среду журналистам высказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

Абрамов погиб в результате катастрофы вертолета 20 августа близ греческого острова Порос.

"Это не ко мне вопрос, а к наследникам", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о перспективах управления музеем.

По словам министра культуры, Абрамов создавал музей всю свою жизнь, и считал его главным своим делом. "Он хотел, чтобы его запомнили как собирателя предметов древнерусского и византийского искусства. Он крестился уже в сознательном возрасте. Я не думаю, что он хотел, чтобы музей ушел из семьи", - сказал Мединский.