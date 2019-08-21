В Пекине открылась Всемирная конференция робототехники

ПЕКИН, 21 августа. /ТАСС/. Всемирная конференция робототехники (World Robot Conference 2019) открылась в среду в китайской столице. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в ней принимают участие около 300 предприятий из Китая и других стран мира.

В рамках конференции традиционно состоится форум для представителей отрасли и разработчиков, в котором принимают участие специалисты из Германии, Италии, Канады, Китая, Республики Корея, России, США, Швейцарии, Японии из других стран. В рамках панельных дискуссий они смогут обсудить интеграцию новейших технологий в производство, перспективы развития рынка и отрасли, а также стоящие перед сектором вызовы.

Однако наиболее зрелищным и популярным пунктом программы является непосредственно выставка: в экспозиции принимают участие более 700 образцов техники от роботизированных игрушек и гуманоидов до многотонных промышленных манипуляторов и экзоскелетов с искусственным интеллектом. Еще одним важным и популярным пунктом программы являются соревнования между командами разработчиков и инженеров. Площадь экспозиции составляет около 52 тыс. кв. м. Она поделена на четыре сферы применения робототехники: промышленность, сфера услуг, логистика и роботы для специальных задач.

Разнообразные экспонаты

Китайская компания GREE представила новую серию промышленных роботов. Как рассказал ТАСС представитель предприятия, публика уже привыкла видеть эти массивные машины с различными сварочными агрегатами, пневматическими и гидравлическими манипуляторами, поэтому компания решила в очередной раз подчеркнуть их многофункциональность. Для этих целей на стенде представлен "оркестр" из промышленных роботов, который уже успел стать визитной карточкой компании: манипуляторы искусно исполняют китайские и иностранные музыкальные произведения при помощи барабанов, ксилофона, рояля, бас-гитар и других инструментов.

Еще одним "хитом" на стенде стал робот-бариста, который при помощи расположенной рядом кофемашины подает всем желающим горячие напитки. Посетители также могли сделать при помощи роботов-аниматоров селфи или станцевать с ними, а более смелые из них решались попробовать свои силы в противостоянии с машиной: на одном из стендов любой желающий мог сразиться с искусственным интеллектом в китайские шашки вэйци (го). На выставке также были представлены роботы для самых различных задач, среди которых машины для разминирования и патрулирования местности, роботы-хирурги, рыбы, птицы, танцоры, официанты, бармены, фасовщики продукции, уборщики, операторы склада, учителя и многие другие.

В соревнованиях по робототехнике принимают участие около тысячи команд из Китая, Мексики, Республики Корея, Сингапура, США, Филиппин, Японии из других стран и регионов мира. Россию на них представляют две детские команды из Новосибирска и одна из Москвы.

Всемирная конференция робототехники продлится до 25 августа. С 22 августа экспозиция будет открыта не только для журналистов и представителей отрасли, но и для широкой публики.