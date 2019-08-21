Более 160 педагогов СКФО приняли участие в методических тренингах

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 августа. /ТАСС/. Более 160 педагогов из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) стали участниками серии методических тренингов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе корпорации "Российский учебник", которая выступила одним из организаторов мероприятий.

"Серия методических тренингов, посвященных развитию профессиональной компетентности учителя, проходит в Ставропольском крае и Владикавказе с 19 по 24 августа, участниками стали более 160 педагогов региона", - сообщила главный методист по иностранным языкам корпорации "Российский учебник" Марина Степанова.

По ее словам, методический тренинг предусматривал практическую работу учителей в группах с целью развития необходимых навыков и умений и совершенствования профессиональной компетентности.

"Основными темами дискуссий являлись развитие компетенций педагогов с учетом актуальных задач в отечественном образовании, роль международных исследований качества образования, таких как PISA и TIMSS, для становления читательской грамотности учащихся", - добавила Степанова.

Отмечается, что участники тренингов пришли к выводу, что сегодня с целью повышения качества учебного процесса важно проводить методический анализ школьных учебников с целью выбора эффективного и оптимального средства обучения.