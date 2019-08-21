Трамп считает чрезвычайным, что в США от огнестрельного оружия ежедневно гибнут люди

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает чрезвычайной ситуацию, когда в США ежедневно гибнут люди из-за применения огнестрельного оружия. Об этом президент сообщил в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.

"Это чрезвычайная ситуация, когда люди ежедневно гибнут в результате применения огнестрельного оружия, - цитирует Трампа агентство Reuters.

"Мы работаем над установлением системы проверок [при продаже оружия гражданам]", - сказал он, подчеркнув, что в разговоре с главой Национальной стрелковой ассоциации ничего не обещал, лишь обсуждал концепцию.