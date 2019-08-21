В Чечне после реконструкции открыли дорогу протяженностью более 8 км

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Двухполосную дорогу протяженностью более 8 км открыли в Чечне после реконструкции, она соединит отдаленные населенные пункты Наурского района с основной трассой. Торжественную церемонию введения в эксплуатацию объекта приурочили к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова.

"Была поставлена задача построить дорогу в отдаленных населенных пунктах района, и она выполнена с опережением графика. Протяженность реконструированной дороги - 8,4 км, ширина проезжей части - 6 м. Она сделана по всем новейшим технологиям с подключением лучших специалистов", - сказал на открытии первый замминистра автомобильных дорог республики Руслан Хусенов.

Реконструкция автодороги "Солкушино-Фрунзенское" произведена в рамках госпрограммы "Развитие дорожной отрасли Чеченской Республики". "Это знаменательное событие для района и его жителей. В период межсезонья данный участок дороги становился непроходимым, что препятствовало проезду не только граждан, но и остальных служб. Хорошая дорога в село - это мощный импульс для сохранения и обустройства села", - отметил глава администрации Наурского района Дмитрий Кашлюнов.

В Чечне 23 августа отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы и открываются социальные объекты. В день торжества ожидается более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.