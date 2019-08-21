Работу региональных операторов по обращению с отходами проверят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены провести масштабную проверку работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил ТАСС зампред региональной тарифной комиссии Евгений Котов.

"Запланирована проверка всех региональных операторов совместно с Министерством ЖКХ, чтобы посмотреть, как фактически выполняются работы. Отчетные бумаги, документация - это хорошо, но надо понять, что они делают в действительности, производят ли сортировку, или наоборот, все сортируют, и на захоронение практически ничего не идет. Необходимо <...> проверить жалобы в населенных пунктах, где люди сообщают, что якобы не вывозится мусор", - сказал он.

Специалисты также проверят периодичность вывоза мусора и его последующую обработку. В начале сентября региональные операторы также представят специалистам отчеты о проделанной за год работе. "Все проверим и к декабрю будем обладать полной информацией, чтобы понимать ситуацию", - отметил Котов.

От проверки и отчета региональных операторов будет зависеть корректировка установленного предельного тарифа в регионе. По данным властей, он может измениться в сторону снижения или как минимум останется на прежнем уровне. Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сообщил, что федеральное правительство намерено передать регионам максимальные полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора.

"На федеральном уровне устанавливается только предельное ограничение платы граждан, так как [обращение с] ТКО вошло в коммунальную услугу, тариф попадает под эти ограничения, и мы их соблюдаем <…> Как федеральный орган, не зная нюансов, которые есть в субъекте, может установить тариф? Ограничение установить - да, но экономически обоснованный тариф определить можно только в регионе", - прокомментировал Евгений Котов.

В региональном центре "ЖКХ Контроль" считают, что работа по установлению тарифов во многом зависит от отношения властей. "Если есть [сдерживающий фактор] в виде Министерства ЖКХ, губернатора, тарифной комиссии, которые будут сдерживать аппетиты региональных операторов, тогда да. Если такого в регионе нет, сложно сказать, что может произойти, это может привести к необоснованному росту тарифа", - пояснила ТАСС руководитель регионального центра Алла Седых.

О реформе

Реформа системы обращения с ТКО стартовала в России с 1 января 2019 года, она призвана сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36% 2024 году. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов.

Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, первый региональный оператор начал работу в крае в январе 2018 года. В целом край был разделен на четыре зоны, в каждой из который работает свой региональный оператор.