Мотодром реконструируют на Ставрополье, где может пройти чемпионат Европы по мотоболу

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Мотодром в Ипатовском городском округе Ставрополья, который в 2023 году может принять чемпионат Европы по мотоболу, будет реконструирован. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы региона.

"Губернатор рекомендовал доработать предложения по модернизации мотобольной площадки, с тем чтобы здесь был создан комплексный современный спортивный объект, способный обеспечить комфортные условия не только для проведения крупных спортивных мероприятий, но для развития мотобольного спорта на десятилетия вперед", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо размещения душевых, раздевалок, ремонтных мастерских, обновления трибун и создания подтрибунных помещений, необходимо будет обеспечить места для парковки, решить другие инфраструктурные задачи.

"Традиции мотоспорта здесь развиваются уже полвека. Мы должны создать условия, чтобы еще как минимум 50 лет мотобол укреплялся здесь, привлекал молодых людей, помогал им реализовывать себя", - сказал губернатор Владимир Владимиров, слова которого цитируются в сообщении.

Мотодром Ипатовского горокруга существует с 1985 года и является основной площадкой местного мотобольного клуба "Колос", одного из сильнейших в стране. Его спортсмены в 2018 году стали чемпионами России, а весной этого года выиграли кубок страны. На базе мотодрома в ближайшем будущем планируется открытие детско-юношеской спортивной школы по мотоспорту. В настоящее время согласована подача заявки на проведение на Ставрополье, в Ипатово финала 38-го чемпионата Европы по мотоболу, который должен состояться в 2023 году.