Хосписы просят Минздрав учесть их данные о потребностях детей в психотропных препаратах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Дом с маяком", составивший реестр детских хосписов, пациенты которых нуждаются в психотропных препаратах, просит Минздрав РФ учесть эти данные при составлении заявки на не зарегистрированные в России сильнодействующие лекарства. Об этом сообщили в среду ТАСС директор фонда Лидия Мониава.

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Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что правительство России поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по психотропным препаратам, не зарегистрированным на территории РФ. К концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей.

"Мы надеемся, что они (Минздрав - прим. ТАСС) обратят внимание на наш независимый реестр и по нему проведут проверку, все ли пациенты получат препарат", - сказала Мониава. По ее словам, составленный организацией реестр на данный момент насчитывает 2,2 тыс. нуждающихся.

Глава фонд считает, что сведения о потребностях пациентов зачастую до федерального центра просто не доходят. "Главное, что появится механизм ввоза, и, как 10 тыс. упаковок закончатся, я надеюсь, они смогут еще закупить", - добавила она.

Детский хоспис "Дом с маяком" - частное медицинское благотворительное учреждение, созданное при поддержке Фонда помощи хосписам "Вера" и "Подари жизнь". Он специализируется на помощи семьям с неизлечимо больными детьми. Ранее родители больных детей совместно с фондом помощи "Вера" и хосписом "Дом с Маяком" подготовили обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой наладить механизм быстрого обеспечения паллиативных детей жизненно важными препаратами в соответствии с международными стандартами лечения. В обращении также содержится информация о том, что нуждающихся в таких лекарствах детей гораздо больше, чем официально называет Минздрав.