Памятник актеру Владимиру Этушу откроют на Новодевичьем кладбище в сентябре

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Церемония открытия памятника народному артисту СССР Владимиру Этушу, умершему 9 марта 2019 года на 97-м году жизни, состоится 9 сентября на Новодевичьем кладбище, где захоронен прах артиста. Об этом говорится в сообщении, распространенном Государственным академическим театром имени Евгения Вахтангова.

"9 сентября в 13:00 на Новодевичьем кладбище состоится торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР, лауреату Государственной премии, ветерану Великой Отечественной войны, полному кавалеру Ордена "За заслуги перед Отечеством" Владимиру Этушу", - отмечается в сообщении.

Идея оформления памятника принадлежит театральному дизайнеру Максиму Обрезкову. Архитектором выступила Елена Копелиович, а авторство профиля актера принадлежит художнику Сергею Загаровскому.

Супруга актера Елена Этуш рассказала ТАСС, что памятник уже некоторое время назад был установлен на кладбище, однако его оформление завершилось только к настоящему моменту. "Памятник стоял пустой - без надписи, без портрета, без всего. Можно сказать, это была заготовка. А теперь там все оформлено, как полагается", - пояснила она.

В театре уточнили, что при создании памятника были учтены пожелания Этуша, сделанные им при жизни. Изготовление и установка монумента осуществляли на личные средства семьи.