Путин заявил, что участники митингов в Москве и правоохранители обязаны соблюдать закон

ХЕЛЬСИНКИ, 21 августа. /ТАСС/. Митингующие и правоохранители обязаны соблюдать закон, нарушители будут привлечены к ответственности. На это указал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующее в России законодательство. Те, кто нарушает законы, будут привлекаться к ответственности - к административной или уголовной в полном соответствии с российским законодательством ", - сказал Путин, комментируя акции протеста в Москве после отказа в допуске к выборам в Мосгордуму ряду кандидатов.