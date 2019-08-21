Фетисов: спортсменам, занимающимся экологией, будут раздавать специальные нашивки

ПЯТИГОРСК, 21 августа /ТАСС/. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил поощрять специальными символами спортсменов, которые занимаются экологическими проблемами.

"Мы попробуем начать интересную акцию, привлечем Александра Овечкина, чтобы он первый получил нашивку "эко-атлет", "эко-спортсмен". Мы понимаем, что если ты что-то сделал: собрал пластик, посадил дерево, очистил пруд, это важно. Спортсменам мы направим такую нашивку. Таким образом мы хотим создать команду, которая будет заниматься этими делами", - сказал Фетисов в среду на встрече с участниками форума "Машук-2019", который с 9 по 30 августа проходит в Пятигорске.

Он отметил, что необходимо создать единый стандарт экологического производства. "Мы должны к этому прийти, должны создать единый стандарт экологического производства продуктов, связанных с бытовыми нуждами. Я считаю, что это перспектива и Северного Кавказа по экологическому производству продукции очень большая. Производить экологическую продукцию, продавать ее на мировом рынке, это даст новые места", - добавил Фетисов.

Депутат также пошутил, что для того, чтобы обратить внимание на экологические проблемы, символом страны могла бы стать авоська. "На самом деле я считаю, что символом РФ должна быть не матрешка, в авоська. Потому что пластик - это проблема. Подо льдами Северного полюса образовался целый континент пластика, это проблема большая", - подчеркнул он.

О форуме

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.