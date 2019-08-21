Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи "Таврида-АРТ"

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.

В разговоре с журналистами Кириенко сказал, что главное на фестивале - это собравшаяся здесь молодежь. Он отметил, что участники форума "Таврида" и фестиваля - талантливые и мотивированные молодые люди, и именно благодаря им в пустынной ранее бухте Капсель создается большой арт-кластер.

"Я желаю, чтобы их мечты сбывались. Их мечты в их собственных руках. Все, что может сделать государство - это создать условия", - сказал Кириенко.

Также свои пожелания оставили актер Владимир Машков, бард Олег Митяев, балерина и актриса Илзе Лиепа. Как отметил ведущий акции, свои автографы на надписи смогут оставить все звездные гости фестиваля.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ" (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.