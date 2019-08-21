Новые корпуса психиатрической больницы открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 21 августа. /ТАСС/. Республиканская психиатрическая больница (РПБ) "Самашки" в Чечне получила новые корпуса. В торжественной церемонии открытия, которую приурочили к 68-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова, принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Мы гордимся нашими больницами и врачами, которые позволяют оказывать населению медицинские услуги на исключительно высоком уровне. О качестве здравоохранения республики говорит и рост количества пациентов, которые приезжают в республику на лечение. Текущий год мною объявлен Годом здравоохранения. За последние восемь месяцев нами проделан колоссальный объем работ, в том числе построены эти замечательные корпуса", - сказал Кадыров в среду.

В свою очередь глава Минздрава Чечни Эльхан Сулейманов поблагодарил главу региона за постоянное содействие в развитии здравоохранения. "Хочу отметить, что в таком виде психиатрическая больница, наверное, является единственной в своем роде на всей территории России, где были бы такие условия для лечения и времяпровождения пациентов", - отметил министр.

Строительство новых зданий РПБ "Самашки" началось после инспекционной поездки главы региона в январе 2019 года. На территории медицинского учреждения возведены мужской и женский стационары на прием 70 человек, административно-диагностический корпус, лаборатория, здание с прачечной и столовой. Также по поручению Кадырова врачам и среднему медицинскому персоналу больницы повысили зарплату на 10 тыс. и 5 тыс. рублей соответственно.

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики. В преддверии этой даты в регионе проходят конференции, конкурсы, открываются социальные объекты. В день торжества ожидается более 150 гостей из 43 государств, которые примут участие в открытии самой большой мечети в Европе "Гордость мусульман" в городе Шали.