Студенты из КБР познакомятся с работой сверстников на чемпионате WorldSkills

НАЛЬЧИК, 21 августа. /ТАСС/. Студенты из Кабардино-Балкарской Республики (КБР) посетят площадку мирового чемпионата WorldSkills в Казани, где познакомятся с работой своих сверстников, сообщила ТАСС в среду руководить группы Лариса Аисова.

"В Казань едут лучшие участники регионального чемпионата WorldSkills от девяти учебных заведений КБР, всего 34 ребенка в сопровождении своих педагогов и медицинских работников. Это чемпионат мира и на этой площадке соберутся самые лучшие студенты колледжей, поэтому хотим увидеть новые технологии, практики и оборудование", - отметила собеседница агентства.

По мнению начальника отдела профессионального образования министерства просвещения, науки и по делам молодежи региона Светланы Агировой, включение Кабардино-Балкарии в движение WorldSkills играет большую роль в подготовке высококвалифицированных кадров. "Это дает возможность понять детям, каким стандартам надо соответствовать, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. Они могут спокойно ехать со своей компетенцией в любой продвинутый город, даже в Европу, где будут востребованы после того, как пройдут через эти состязания", - отметила она в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее мнению, участие в чемпионате хорошо работает на квалификацию и компетенцию специалистов, чему способствует то обстоятельство, что в колледжах региона дети, завершая обучение, подводят итоги в форме демонстрационного экзамена. "Они выходят на площадку точно также как это происходит на чемпионате, если там соревнуются лучшие представители колледжей. Здесь уже каждый выпускник должен продемонстрировать свою состоятельность и знания, навыки в соответствии с этими высокими стандартами", - отметила Агирова.

Региональный этап международного чемпионата представителей рабочих профессий Worldskills Russia в КБР в 2019 году состоялся в третий раз по 18 компетенциям, его участниками стали около ста человек. Мировой чемпионат WorldSkills 2019 года пройдет в Казани 22-27 августа. Ожидается порядка 250 тыс. посетителей.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.