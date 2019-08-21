СФ вместе с Минздравом разработает законопроект по госзакупкам лекарств для тяжелобольных

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с Минздравом разработает законопроект, который предоставляет возможность заказывать и ввозить в РФ лекарства для тяжелобольных посредством госзакупок, освобождая физическое лицо от этой обязанности. Об этом в среду ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

"Наша инициатива заключается в том, чтобы при жизнеугрожающих обстоятельствах разрешения Минздрава на определенные лекарства должны быть поводом для государства, а не для гражданина, ввезти необходимое лекарство и передать его тяжелобольному или его родственникам. Или же, если на это государство не пойдет, второе наше предложение, чтобы эти лекарственные препараты ввозились и тут же проходили процедуру специальной регистрации под патронажем государства. Сейчас все передается на откуп самому гражданину", - сказал Рязанский

Он добавил, что в настоящее время законодательно прописана норма, которая дает право человеку ввезти для родственника лекарство из-за границы самостоятельно или через благотворительные фонды. Этот лекарственный препарат ввозится по специальному разрешению Минздрава, который основан на решении специальной врачебной комиссии медучреждения высшего уровня.

Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство России поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по психотропным препаратам, незарегистрированным на территории РФ. К концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей.